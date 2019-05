Perturbations ferroviaires suite à un incendie: le trafic des trains sera également perturbé ce mercredi

Les navetteurs qui prévoient de se déplacer en train ce mercredi ne pourront vérifier, via le site web ou l'application de la SNCB, que mercredi matin si leur train circule bien. « Le planificateur de voyage ne sera en effet entièrement mis à jour que demain », a déclaré mardi soir un porte-parole de la compagnie de chemins de fer.

La SNCB a toutefois déjà indiqué que le trafic des trains restera fortement perturbé mercredi avec un service et des horaires adaptés pour plusieurs lignes. Ainsi, les trains P (heure de pointe), de même que le trains S4 (Bruxelles-Luxembourg-Jette-Alost) et les trains S10 (Alost-Bruxelles-Midi-Termonde) seront supprimés. Seule la moitié des trains circulera par ailleurs entre Nivelles et Bruxelles-Midi, ainsi qu'entre Braine-le-Comte et Bruxelles-Midi.

« Ces adaptations du service ferroviaire prennent toutefois du temps à être encodées dans le planificateur de voyage, qui ne sera donc que complètement mis à jour à partir de mercredi », souligne la SNCB.

Les perturbations sur le réseau ferroviaire sont dues à l'incendie qui a touché mardi matin une cabine de signalisation d'Infrabel à Bruxelles-Nord. L'incident a entraîné la pagaille sur l'ensemble du rail durant toute la journée de mardi.

