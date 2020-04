Perte de goût et d'odorat: quand le covid-19 joue des tours à notre cerveau. - © Tous droits réservés

Perte du goût et de l'odorat, symptômes confirmés du coronavirus - JT 13h - 01/04/2020 Plus les jours avancent, plus on en apprend sur ce covid-19. Les symptômes de perte d'odorat et de gout se confirment. Une première étude européenne est publiée ce mercredi. L'ORL Jérôme Lechien y a participé et nous en parle.