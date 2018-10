Personnel des trains SNCB: l'inquiétude devant l'obligation d'identification des agents

Dès le 1er novembre, les accompagnateurs de train devront porter un badge permettant de les identifier. Cela figure en toute lettre dans la loi sur la police des chemins de fer adoptée le 27 avril dernier : "L’agent constatateur doit en permanence et de manière visible être identifiable par son nom".

Les nouvelles dispositions donnent plus de pouvoir au personnel de la SNCB en particulier sur les quais. Le personnel SNCB pourra constater les infractions et imposer des amendes administratives sur l'ensemble du domaine ferroviaire. Cette nouvelle loi vise à réprimer plus rapidement les infractions pour réduire le sentiment d'impunité.

Des réticences de la part d'un personnel vulnérable aux agressions

Des réticences à cette nouvelle mesure d'identification des agents sont exprimées par les organisations syndicales Ils craignent que via les réseaux sociaux, le personnel concerné ne fasse l'objet de harcèlement que ce soit dans leur sphère privée ou professionnelle.

Pour Marianne Lerouge, du syndicat CSC-Transcom, il y a deux logiques qui s'affrontent : "d'une part le citoyen qui veut savoir si la personne qui lui met une amende est bien habilitée à le faire mais d'autre part il y a aussi le respect de la vie privée des agents surtout dans le contexte d'agression qu'on connait".

Une proposition alternative pour rencontrer les attentes de tous

Et la syndicaliste de se faire l'écho d'une proposition intermédiaire efficace et déjà appliquée en Allemagne, avec l'utilisation d'un "pseudo" à la place de l'identité réelle de l'agent. Cela permet aux autorités responsables de tracer les interventions de chaque agent tout en garantissant leur sécurité.