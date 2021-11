Perquisitions dans plusieurs entreprises de traitement du lisier en Flandre

Une action de police était en cours mercredi contre un certain nombre de sociétés de traitement du lisier, indique une porte-parole de la Banque du lisier de l’Agence foncière flamande (VLM), en réaction à des informations publiées par les quotidiens De Standaard et De Tijd.

La porte-parole n’a pu que confirmer qu’une action était en cours, des personnes de la banque du lisier ayant été appelées pour apporter un soutien technique.

De Standaard parle de perquisitions dans cinq entreprises dans les provinces du Limbourg et d’Anvers, notamment à Geel, Tongres et Bocholt. L’enquête se concentrerait principalement sur les irrégularités dans le transport du fumier.

L’opération de mercredi ne serait pas liée aux 32 perquisitions qui ont eu lieu en Flandre et aux Pays-Bas en février, à l’issue desquelles 17 personnes avaient été interpellées. Les enquêteurs soupçonnaient une fraude à grande échelle, impliquant notamment un nombre élevé de mouvements de transport de fumier non enregistrés et une manipulation de résultats d’analyse d’échantillons de fumier.