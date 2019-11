Perquisition au musée Grand Curtius à Liège

La police a mené aujourd’hui une perquisition au Grand Curtius, un des pôles majeurs des musées liégeois. Un juge d’instruction était présent. Le parquet de Liège confirme cette information et explique qu’il s’agissait de vérifier si les conditions de sécurité pour l’entreposage des armes étaient réunies et si la loi du 8 juin 2006 réglant des activités économiques et individuelles avec des armes était respectée.

Jean-Pierre Hupkens, échevin en charge de la culture à la ville de Liège, indique avoir été informé " qu’une trentaine de policiers étaient présents ce mardi matin au Grand Curtius et qu’ils se sont notamment intéressés au site de la réserve des collections d’armes ".

Suspicions de vol d’armes

Selon les informations recueillies par la RTBF, des suspicions de vol d’armes sont à la base de l’enquête.