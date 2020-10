Perdu le goût ou l'odorat ? Symptômes COVID légers ? Faites-vous connaître pour cette nouvelle étude de l'UMons

Depuis la pandémie, de nouveaux mots médicaux sont apparus dans notre vocabulaire courant : "anosmie", perte de l’odorat et "agueusie", perte du goût. Les patients atteints d’une forme non sévère du Covid-19 intéressent toujours les chercheurs, qui leur lancent un appel, pour une nouvelle recherche européenne.

Au cours de la première vague de l’épidémie de Covid-19, les professeurs Jérôme Lechien et Sven Saussez (ORL à Epicura) et chercheurs à l’Université de Mons avaient coordonné une étude européenne auprès de patients présentant une forme non sévère d’infection. Trente-trois médecins ORL et chercheurs, dans 12 hôpitaux européens, avaient sondé 417 patients sur leur perte de goût ou d’odorat.

Les conclusions étaient sans appel : 86% des patients infectés présentent des troubles de l’odorat et 88%, des troubles du goût. Ces troubles de l’odorat surviennent avant l’apparition des symptômes généraux et ORL (dans 12% des cas), soit pendant (65% des cas), soit après (23% des cas). Moins de la moitié des patients (44%) vont récupérer leur odorat dans un délai court.

Les auteurs ont poursuivi ces recherches sur un plus grand nombre de patients. Les publications scientifiques ont conclu à la perte du goût et de l’odorat chez 70% des malades légers non-hospitalisés.

2e vague, nouvelle étude

Suite à la survenue actuelle de la 2e vague, les chercheurs de l’Université de Mons cherchent de nouvelles recrues pour relancer leur étude sur la perte d’odorat et de goût liée au Covid-19. Il s’agira d’évaluer l’efficacité de la cortisone (qui n'avait pas été utilisée en mars-avril 2020) comme traitement de l’anosmie. Ils souhaitent étudier les défenses immunitaires set les réactions inflammatoires des patients ayant subi une perte de goût et d’odorat. Des patients présentant une forme légère de COVID-19 sans perte de goût et d’odorat peuvent également intégrer l’étude. Comment faire ? Il suffit d’adresser un mail à l’adresse covid19.rechercheclinique@umons.ac.be.