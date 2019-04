Pénurie de sang: la Croix-Rouge lance un appel aux donneurs

La Croix-Rouge lance un appel urgent aux donneurs. Ses stocks de sang sont au plus bas. "Les congés ont eu raison des stocks. Tous les groupes sont concernés: A, B, AB ou O. Nous avons besoin de vous", annonce l'organisation sur sa page Facebook. Traditionnellement, elle gonfle ses stocks avant l'arrivée de l'été.

Pénurie avant l’été

" À l’approche des périodes telles que les vacances de juillet-août ou encore les congés de fin d’année, on essaye généralement de gonfler nos stocks", confirme Thomas Paulus, responsable communication à la Croix-Rouge. Généralement, nous avons besoin de 3000 poches de sang de réserve le lundi matin. Mais fin juin, on en aurait besoin de 6000. C’est mal parti car, selon les prévisions, on devrait être à 3500-4000 poches. Or là, on en est à peine à 1500 ", ajoute encore le porte-parole.

Les raisons de cette pénurie ? Les vacances de Pâques, les jours fériés, et auxquels s'ajoutent encore ceux prévus le mois prochain. Un appel est donc lancé aux donneurs et il y a urgence.

Besoin de vous

Si vous êtes donneur régulier ou si vous avez déjà hésité plusieurs fois à faire ce geste. C'est le moment donc... D'autant qu'il ne faut pas nécessairement se rendre à l'hôpital pour donner son sang. On peut le faire lors d'événements festifs par exemple, dans un des stands prévus par la Croix-Rouge. Pour en savoir plus sur les différents lieux de collecte, rendez-vous sur le site https://donneurdesang.be/, sur le numéro d'appel 0800.92.245, ou encore via mail à l'adresse info@croix-rouge.be. Vous pouvez également contacter la Croix-Rouge via Facebook.

Pour rappel, si vous souhaitez donner votre sang, vous devez être en bonne santé, être âgé de minimum 18 ans (ou avoir effectué votre premier don de sang ou de plasma avant le jour de votre 66ème anniversaire), peser au moins 50 kg et ne pas présenter de risques de transmettre des maladies par le sang.