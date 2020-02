Pénurie de profs: près de 200 heures de cours non dispensés

192 heures de cours non dispensés : c’est ce qui ressort du sondage mené par la FAPEO, Fédération des associations de parents de l’enseignement officiel autour de la pénurie de professeurs, et développé ce vendredi par Le Soir. 500 familles ont été sondées au travers d’un questionnaire. La FAPEO leur a demandé le nombre d’heures de cours perdues par leurs enfants. Résultat, donc: près de 200 heures non dispensées. Cela correspond à six semaines de cours au total par an.

Maintenant il y a la pénibilité du métier

Toujours selon cette enquête, 30% des absences sont concentrées dans les cours de mathématiques, sciences, français et néerlandais. Christel Depotte est directrice de l’école Saint-Charles à Péruwelz. La difficulté pour elle, c’est le remplacement des professeurs. "On ne trouve plus de professeurs pour remplacer", explique-t-elle à la RTBF. "Auparavant on trouvait encore des gens. Maintenant, il y a la pénibilité du métier. Le métier est plus difficile. Ce qu’on demande aux enseignants de faire est extrêmement compliqué. Il y a quelques jours, on parlait du harcèlement et cela devient extrêmement compliqué au quotidien."

Ces résultats ne sont pas une étude, ni une accusation, mais un constat. Il faut également rappeler que les résultats exposés dépendent évidemment du niveau de réponses des parents. Ainsi, dans le primaire, peu de parents ont répondu. Il n’empêche, pour la FAPEO, ce nombre d’heures perdues inquiète. La fédération évoque une injustice sociale. Les élèves moins favorisés ne pourront rattraper la perte par des cours particuliers.