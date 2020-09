Pension minimale à 1500€: "La mesure n'a de sens que si on parle de net"

L'accord de la Vivaldi prévoit une pension minimale à 1500 euros... Montant brut ou net? Mesure payable? Suffisante? Pour tenter de répondre à ces questions dans CQFD: Thierry Bodson, président de la FGTB et Pierre Devolder, professeur à l'UCLouvain et membre du Conseil académique des pensions.

L'enjeu des périodes assimilées

C'est une revendication de longue date de la FGTB: rehausser la pension minimum garantie à 1500 euros nets. "Ce n'est pas un montant qui sort de nulle part", explique Thierry Bodson, "nous estimons, sur base d'études, qu'il faut avoir cette rentrée nette en poche après 65 ans pour faire face aux coûts de la vie, entrer dans une maison de repos, etc. C'est plus que ce qui existe aujourd'hui: la pension isolé qui est autour de 1300 euros bruts. Pour rappel, la Belgique est parmi les pays aux pensions légales les plus basses".

Le président de la FGTB précise en outre que cette revendication vaut pour 40 années de carrière [une carrière complète aujourd'hui est atteinte à 45 années, Ndlr]. "L'un des gros enjeux, ce sont les périodes assimilées: comment sont-elles prises en compte pour pouvoir atteindre les 1500 euros, sachant qu'elles sont aujourd'hui moins bien prises en compte qu'auparavant, principalement pour les femmes pour qui c'est un vrai handicap", rappelle Thierry Bodson.

Un double miroir aux alouettes

"Cette mesure est "un trophée", pour Pierre Devolder: "c'est un double miroir aux alouettes: premièrement, en terme de communication, parce qu'on donne l'illusion aux citoyens que dorénavant, ils auront 1500 euros de pension, or c'est pour une carrière complète! [...] Qu'on soit pour ou compte, la mesure n'a de sens que si on parle de net. Deuxièmement, on fait croire qu'on a résolu le problème des pensions. Je suis atterré de voir que toute la question des pensions ces derniers moi n'a plus été centrée que sur cette mesure", regrette le membre du Conseil académique des pensions.

Thierry Bodson rappelle aussi l'enjeu de la pénibilité des métiers: "on a entamé un chantier qu'on n'a jamais pu voir aboutir, et la crise sanitaire actuelle le démontre malheureusement: énormément de métiers sont pénibles et la façon de pouvoir rémunérer cette pénibilité est aussi un énorme problème budgétaire".

Pension moyenne des femmes: 882 euros