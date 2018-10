Pays-Bas: l'entreprise funéraire Dela prélève les empreintes digitales des défunts

L'entreprise spécialisée en funérailles, qui combine l'organisation et l'assurance d'obsèques, Dela, prélève les empreintes digitales des défunts sans l'autorisation de leurs proches, a découvert la radio néerlandaise, Radio 1. Dela, qui est aussi présente en Belgique, utilise ces empreintes à des fins commerciales.

Dela prend ces empreintes digitales sans qu'un proche du défunt ne soit présent, quelques jours avant les obsèques. Quelques semaines plus tard, les proches reçoivent un e-mail de Dela leur demandant s'ils souhaitent créer une bague ou une chaîne avec l'empreinte digitale du disparu. Pour un prix compris entre 124 et 1.320 euros. L'entreprise ne détaille pas dans son courrier comment et pendant combien de temps les empreintes sont conservées.

Dela est également active en Belgique. On ignore si la pratique n'est appliquée qu'aux Pays-Bas.