Pays-Bas: douze interpellations dans l’enquête sur l’attaque contre De Telegraaf

La police néerlandaise a procédé lundi à l’interpellation de 12 personnes âgées de 20 à 27 ans, soupçonnées d’être impliquées dans l’attaque commise fin juin dernier contre le quotidien De Telegraaf et dans le vol de voitures puissantes dans le but de commettre des méfaits graves. L’information vient du quotidien populaire. Les interpellations ont eu lieu à Amsterdam, Utrecht et La Haye.

Les perquisitions effectuées dans des habitations, des entrepôts et des boxes de garage à Zwanenburg, Houten, Utrecht, La Haye, Diemen, Lijnden, Zaandam, Nieuwegein et Amstelveen ont notamment permis de mettre la main sur un véhicule, des pièces automobiles probablement volées, des plaques d’immatriculation, de l’essence, des scooters volés, des motos, de l’argent et des traceurs GPS, selon De Telegraaf.