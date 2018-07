"Paye Ton Tournage" dénonce le sexisme dans le cinéma belge

Cécile et Sophie (prénoms d'emprunt) n'ont pas encore 30 ans et déjà une longue expérience du sexisme derrière elles. Dans leur milieu professionnel, le cinéma, on le leur répète dès l'école : "ce n'est pas un monde de femmes". En mars dernier, elles ont lancé le blog "Paye Ton Tournage" pour rassembler les témoignages anonymes des techniciennes et réalisatrices qui travaillent dans le cinéma belge : "Plus on aura de témoignages, plus on pourra élever la voix."

"À l'école, on vous annonce la couleur"

Elles ont été formées dans l'une des plus grandes écoles d'art de Belgique et, dès l'école, le ton était donné : "J'ai étudié le montage à l’INSAS", explique Cécile. "Là-bas, on nous dit dès le départ que, en tant que femme, on va rencontrer plus de contraintes et moins de possibilités que les hommes. C'est intégré chez toutes étudiantes."

Le corps professoral est lui-même majoritairement masculin : "Nos profs sont de vieux hommes de plus de 60 ans, il y a très peu de femmes. On n'a pas de modèle de référence, ni parmi les enseignants, ni parmi les films que l'on étudie, c’est comme s'il n’y avait pas de femmes dans le cinéma", dit Sophie. C'est d'ailleurs ce qui l'a poussée à faire un mémoire sur le sujet : "Les diplômes dans le cinéma sont majoritairement attribués à des femmes. Pourtant, on ne les retrouve pas dans les métiers du cinéma. C'est dû à la culture très machiste du milieu".