Pauvreté : un Belge sur quatre ne peut pas faire face à une dépense imprévue

Un Belge sur quatre se dit incapable de faire face à une dépense imprévue. Les chiffres publiés par Stabel, l’institut des statistiques en Belgique sont les premiers indicateurs disponibles concernant la pauvreté pour l’année 2020.

La crise sanitaire actuelle a plongé de nombreuses personnes dans d’énormes difficultés financières. Ceux et celles qui avaient déjà du mal à joindre les deux bouts, ont parfois carrément basculé dans la pauvreté.

En 2020, plus d’un Belge sur dix était confronté à une situation de privation matérielle et sociale. Les personnes qui subissent une "privation matérielle et sociale", ne sont par exemple pas capables de payer à temps leurs factures, de faire face une dépense imprévue, ne pas pouvoir chauffer convenablement son logement, ou encore ne pas pouvoir partir en vacances une semaine par an.

►►► À lire aussi: 1 enfant sur 4 sous le seuil de pauvreté en Wallonie : "La pandémie de coronavirus rajoute du malheur à la misère"

Lorsque l’on compare les statistiques par région, les disparités sont importantes : 21,7% des Bruxellois se trouvent en situation précaire, contre 15,5% de la population wallonne et 6,3% de la population flamande.