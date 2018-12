"Je me sentais nulle..." Le long chemin pour retrouver confiance en soi face à la pauvreté

Les soucis financiers entraînent souvent une perte de confiance en soi. Les personnes dans le besoin se dévalorisent. Elles n'ont plus les moyens, et parfois plus envie non plus, de prendre soin d'elles. Des associations agissent à ce niveau.

Elle a connu des moments de grand désespoir, "pendant plusieurs semaines je me suis laissée aller, je ne sortais plus de mon lit. Mais quand mon fils est venu m'apporter de l'omelette sur des feuilles de papier WC et qu'il m'a dit 'Mange, maman, ça va aller', ce jour-là, je me suis levée. Et j'ai décidé de me battre. Je me suis revue m'occuper de ma mère, mais, elle, elle était alcoolique". Depuis, Cathy a relevé la tête, et principalement grâce à une association, "L'Estrella".

L'Estrella à Mouscron - © L'Estrella

"Les gens me demandent pourquoi j’ai autant changé, si j’ai été malade"

"Telle que vous me voyez, je suis habillée 100% ici. Et ça me plait, parce que... c'est moi. Ce ne sont pas des vêtements qu'on m'a donnés, des sacs dont on me dit 'Prends sinon ça part à la poubelle'. Ici, je ne me sens pas redevable, et je choisis, des choses qui me vont. Dans lesquelles je me sens bien. Et pour une somme dérisoire."

Les bénévoles de L'Estrella lui font même des petits cadeaux, en douce. "Mon fils m'a offert un collier l'autre jour et une petite blouse !"

Cathy redresse la tête, et recommence à penser à l'avenir. Même si toute cette période l'a beaucoup marquée. "Le 21 juillet, je croise un ancien collègue, je ne l'avais plus vu depuis longtemps. Il me dit 'Mais que tu as changé ! Qu'est ce que t'as eu ? T'as été malade ?' Ben non, c'est les soucis... A lui, j'ai osé en dire un peu plus..."

Elle ne peut plus se permettre de superflu. Plus de shopping, plus de coiffeur non plus..." Le fils de ma nièce m'a dit l'autre jour 'T'es allée chez le coiffeur ! Mais il s'est trompé, il t'a mis tout du gris sur le dessus, et de la couleur en dessous'. La vérité sort de la bouche des enfants, que voulez-vous !"