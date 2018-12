Pauvreté : "Accepter d'être aidé, un cap difficile à franchir "

Ils n'ont plus le choix. Il faut manger, se chauffer, donc faire appel à des associations. Mais ils nous tiennent tous le même discours. Faire la file pour recevoir un colis, choisir des vêtements dans un vestiaire de seconde main : ce n'est pas naturel. Les premiers temps, la gêne est souvent au rendez-vous. L'opération Viva For Life vient en aide à des dizaines d'associations, qui aident des familles à garder la tête hors de l'eau.

"T’es tombée bien bas !"

"Moi, j'ai toujours voulu m'en sortir seule", explique Julie. Elle a deux petits bouts, vient d'accoucher du dernier. "Mon homme est tombé malade. Arrêt maladie pendant 2 ans. Je travaillais, mais, avec ma grossesse, ça s'est compliqué. On en est arrivé à toucher 400 euros de chômage pour moi, 800 euros pour mon compagnon via la mutuelle. Au début, on tire à gauche, à droite, on pense que ça va aller. On supprime tout. Et puis on se sent coincé de toutes parts !"

Julie a mis 3 mois avant d'oser franchir le seuil de l'Estrella. Et elle pleure encore en nous racontant. "Jamais, jamais je n'aurais pensé venir ici. Je connaissais l'endroit. Je me disais : 'Ces gens n'ont qu'à travailler ! Moi je me lève tous les matins, je sais pourquoi !'. Et en fait... je me trompais ! Car, maintenant, bien que j'ai recommencé à travailler, j'ai encore besoin d'être aidée. Je ne m'en sors pas. Ça reste difficile de se dire 'T'es tombée bien bas' !"