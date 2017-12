Paul Wittamer : "Dans nos préparations, on évite le futile"

Pendant les fêtes de fin d’année, vous êtes nombreux à vous rendre dans des pâtisseries-chocolateries pour terminer vos repas en beauté. À Bruxelles, une institution existe depuis 107 ans. L'atelier Wittamer tente de trouver le juste milieu entre traditions et nouveautés.

Dans cette chocolaterie et pâtisserie, il y a un incontournable : le lingot, un classique parmi les classiques. Christophe Roesems, chef d’atelier, en prépare entre 150 et 200 pendant les fêtes. "Le lingot, c'est un gâteau pâtissier fait de feuilletage, de crème légère, de fruits frais et de meringue. C'est un gâteau qui demande beaucoup de travail mais qui est agréable à la fin d'un repas" explique-t-il.

À côté des bûches traditionnelles, la maison se lance aussi dans des préparations plus originales mais qui restent sobres, un souhait de Paul Wittamer qui refuse les "chichis" et le futile. "On a fait quelques nouveautés, mais rien d'extravagant. Cette année, on a surtout mis l’accent sur le goût. La décoration est en retrait" précise-t-il.

Pour le Nouvel An, Paul Wittamer propose un gâteau en forme d'igloo. Yu est apprentie, elle façonne les petites figurines en pâte de sucre qui accompagnent ce fameux gâteau. " À l’intérieur, c’est de la crème framboise et vanille. Ça ressemble à un demi bol qu'on ferme avec une coupole en chocolat. C'est comme une maison de pingouins " décrit-elle.