Paul Bocuse était "l'incarnation de la cuisine française" pour Emmanuel Macron

Paul Bocuse n’est plus là. Les chefs pleurent dans leur cuisine, à l’Élysée et partout en France. La gastronomie française continuera à le rendre fier. https://t.co/gm7M9ztBua

Macron parle de Bocuse comme étant un père fondateur, parfois critiqué qui "ouvrit, pour la cuisine française, un chapitre glorieux qui aujourd’hui lui permet d’occuper le premier rang mondial, faisant partout la fierté de la France et des Français."

"Un militant de la transmission", ajoute-t'il, "dont il fit un des combats de sa vie, fondant des instituts de formation, présidant des concours, s’investissant dans les associations de cuisiniers en France et de par le monde."

"De Paul Bocuse restera l’exemple d’un maître incontesté et généreux, alliant l’exigence la plus grande et l’humanité la plus simple. Il restera aussi et surtout une œuvre, faite de recettes, de savoir-faire, de produits et de saveurs qu’il sut allier, rendant accessible à tous les secrets de son génie culinaire", explique-t'il pour terminer.

Le président de la République et son épouse adressent à sa famille, à ses amis, au monde de la gastronomie française leurs plus vives condoléances.