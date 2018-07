Patrimoine mondial de l'Unesco: la Médina Azahara et le site d'Olivetti à Ivrea classés

La Médina Azahara, cité califale des Xe et XIe siècles proche de Cordoue dans le sud de l'Espagne, a été classée dimanche au Patrimoine mondial de l'Unesco, a annoncé l'agence des Nations unies réunie à Bahreïn. La cité industrielle Olivetti de la ville italienne d'Ivrea (Nord) a elle aussi été ajoutée.

Construite à partir de l'an 936, la cité Médina Azahara est avec l'Alhambra de Grenade, la mosquée de Cordoue et l'Alcazar de Séville -tous trois déjà classés- l'un des joyaux hérités des près de huit siècles d'Al-Andalus, quand les musulmans gouvernaient dans la péninsule ibérique du VIIIe au XVe siècle. Le site "apporte une connaissance approfondie de la civilisation islamique occidentale d'Al-Andalus, aujourd'hui disparue, au sommet de sa splendeur", justifie l'Unesco dans un communiqué.

54e site italien au patrimoine mondial de l'Unesco

La ville, entourée de murailles, se trouve à huit kilomètres de Cordoue et sa célèbre mosquée a été transformée en cathédrale après la reconquête de la ville par les rois catholiques au XIIIe siècle.

Située dans la région du Piémont, le site est constitué d'une grande usine, des bâtiments administratifs ainsi que des édifices consacrés aux services sociaux et au logement imaginés entre 1930 et 1960 par le célèbre entrepreneur, ingénieur et politicien italien Adriano Olivetti (1901-1960). Il devient le 54e site italien inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco.

L'Allemagne peut se réjouir pour sa part du classement des sites culturels de Hedeby et Danevirke, vestiges archéologiques vikings. Hedeby était une place commerciale, Danevirke un système de fortifications danoises. Les sites, installés dans le Schleswig-Holstein, ont été mis au jour en 1897. L'Allemagne peut désormais s'enorgueillir de posséder 43 sites, 40 culturels et trois naturels, classés au Patrimoine mondial de l'Unesco.

L'Agence des Nations Unies avait classé à son Patrimoine mondial cette semaine des sites en Arabie saoudite, au Kenya, à Oman, au Japon, en Inde, en Iran et en Corée du Sud.