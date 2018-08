Patricia Lefranc exporte son combat anti-vitriol au niveau européen

Dans un documentaire à paraître fin août outre-manche, Patricia Lefranc exhorte les autorités européennes à légiférer sur la vente d’acide sulfurique. "Le gouvernement belge ne répond plus à mes e-mails ou demandes" dit-elle. "Alors quand une porte se ferme, j'en ouvre une plus grande".

Les attaques au vitriol, un fléau

La criminalité à l’acide n’a cessé d’augmenter ces dernières années et le phénomène n’épargne aucun continent.

En Europe, l’année dernière, près de 1500 attaques ont été perpétrées, principalement contre des femmes ou des fillettes. Mais la réalité semble bien plus sombre : 6 victimes sur 10 gardent le silence par peur des représailles. Ce sont les chiffres de l’association britannique ASTI, Acid Survivors Trust international. La Grande-Bretagne est en effet particulièrement concernée : plus de moitié des attaques ont eu lieu en Angleterre et au pays de Galles.

Campagne de sensibilisation

Pour alerter l’opinion publique et faire pression au niveau européen, ASTI produit un documentaire choc qui marquera le lancement de sa campagne à la fin du mois. Patricia Lefranc y est invitée à témoigner et exposer ses vues en la matière. Ensemble, ils ont déposé un projet de loi au parlement européen.

En 2009, Patricia Lefranc avait été attaquée par son compagnon qui refusait la rupture. Après 4 mois de coma, 10 mois d’hôpital, de multiples greffes et opérations chirurgicales, la victime s’est relevée et se bat depuis pour réguler la vente d’acide sulfurique.

Identification

Depuis mars 2016, les commerçants ont l’obligation de signaler l'achat anormal de produits chimiques, dont l’acide sulfurique, mais le produit est en vente libre. Pas assez estime Patricia Lefranc. "Contraindre tout acheteur à produire une pièce d’identité est le seul moyen d’arrêter ces actes de violence" estime-t-elle.