Patricia Ide (Théâtre Le Public) : "les hommes gardent le pouvoir, là où il y a l'argent"

La 45e cérémonie des César se tient vendredi soir sous haute tension, sur fond de réformes attendues et de vives protestations contre les 12 nominations de "J’accuse" de Roman Polanski, qui a annoncé qu’il ne s’y rendrait pas. Trois films belges sont par ailleurs nommés cette année.

La grand-messe annuelle du cinéma français débutera vers 21h00, présidée cette année par l’actrice Sandrine Kiberlain, avec l’humoriste Florence Foresti en maîtresse de cérémonie. Elle s’annonce agitée.

Illustration de ce climat explosif, elle sera précédée dès 18h00 par un rassemblement à l’appel d’associations féministes, dont #NousToutes et Osez le féminisme, pour protester contre les nombreuses nominations du film "J’accuse" de Roman Polanski.

Alors d’une scène à l’autre, le monde du théâtre souffre-t-il des mêmes maux ? On en parle avec Patricia Ide, codirectrice du théâtre Le Public, un poste où les femmes sont encore sous-représentées. "Il y a plus ou moins un 1/3 de directrices pour 2/3 directeurs, on vient de loin, quand je commençais dans le secteur dans les années 80, il y avait une seule directrice de théâtre, puis une deuxième et petit à petit le milieu change. Il y a aussi des directrices financières, administratives, mais les gros budgets sont encore dans les mains des hommes dans les grosses structures".

Pour la codirectrice, il y a toujours un plafond de verre qui semble persister dans les institutions culturelles, "les hommes gardent le pouvoir, là où il y a l’argent, et le sexisme est là pour leur permettre de dégager certaines concurrentes. Il faut aussi que les femmes se sentent légitimes à l’endroit du dépôt des dossiers, pour moi il faut donner une forme une parité pour aider les femmes à prendre confiance et conscience en elle. L’effet pervers pourrait quand même être que l’on dise qu’une femme est arrivée à la tête du théâtre parce que c’est une femme".

Subsides

Dans le cinéma 2/3 des subsides vont vers les hommes pour Patricia Ide ce n’est pas la même chose dans le théâtre, "j’ai travaillé près de 11 ans dans les commissions et on ne remarque pas cela. Mais bien sûr on parle de budgets beaucoup moins importants Dans notre secteur nous comptons régulièrement combien il y a de scénographes, combien de comédiens sur le plateau, combien de femmes dramaturges, combien de metteuses en scène nous avons car nous voulons arriver à une forme de parité".

Mais elle constate aussi "que le vrai problème, et je vais parler de ma maison car je la connais bien, les femmes ne viennent pas avec de gros projets. Pour cela nous voulons essayer de mettre en place avec des collègues une bourse qui aiderait à faire travailler des autrices, pour que celles-ci proposent des grands projets, sur de grands plateaux avec de grandes distributions".

Réputation

La codirectrice du théâtre Le Public explique ce phénomène car "les femmes n’ont souvent pas la réputation de pouvoir diriger des hommes, et dans les théâtres il y a des hommes et des femmes. Dans l’imaginaire aussi, les femmes gèrent moins bien les cordons de la bourse, mais cela bouge et évolue, cela prendra encore un peu de temps. Dans les prochains mois, il y aura plein de nominations dans le secteur et je serai curieuse de voir cela".

Salaires

Patricia Ide explique "dans le théâtre on ne connaît pas les disparités salariales comme dans le cinéma. Je ne connais pas cela dans mon entourage."

Weinstein – #metoo

L’affaire Weinstein et le mouvement #metoo dans le milieu théâtral ? Ont-ils permis de faire bouger les lignes dans le théâtre alors que des plaintes pour harcèlement et discrimination se font de plus en plus entendre. La réponse Pour Patricia Ide est oui, "je me souviens bien des années 80-90, on entendait encore des choses comme, tu ne travailleras plus chez moi car tu es enceinte ou des choses comme cela. Ce n’est plus du tout possible de nos jours. Mais il existe toujours des abus de pouvoir, pour certain le metteur en scène doit pouvoir modeler l’artiste. Ce sont des clichés qui ont la vie dure, mais cela change doucement".