Patricia et Gabriel : deux policiers qui ont échappé au pire

En 2012 et en 2016, ils ont croisé la route d'hommes armés de couteau et ont échappé au pire. Gabriel et Patricia ont accepté de revenir avec nous sur les lieux de ces évènements traumatisants.

Agression au couteau au parc Bonnevie

Pour Patricia, c'était le parc Bonnevie à Molenbeek-Saint-Jean. Le 7 septembre 2016, il est rempli de familles qui profitent du beau temps. Alors qu'elle est devant le commissariat central avec son collègue, une dame vient l'avertir de la présence d'un homme au comportement suspect dans le parc. Habillé d'une grosse veste d'hiver malgré la chaleur, il est assis sur un banc et regarde les enfants.

"J'ai mis ma main sur son épaule, j'ai dit police et je me suis penchée" se souvient Patricia, "C'est là que j'ai vu qu'il avait un couteau dans les mains".

Son regard ne me quittera jamais

Sans raison apparente, l'homme se rue sur Patricia et son collègue et leur assène des coups de couteau. Elle en est encore certaine : il voulait s'en prendre à des policiers.

"Il était très content de voir mon uniforme", précise-t-elle, "Son regard s'est illuminé. Son regard ne me quittera jamais, son regard et son acharnement à vouloir faire mal. Il voulait vraiment ma peau. Et l'endroit où il tapait, si je n'avais pas mon gilet, je ne serais plus là pour en parler, ça c'est sûr".

Une reprise difficile

Patricia a la vie sauve grâce à son gilet pare-balles et à des jeunes du quartier qui interviennent, mais l'évènement reste un traumatisme. Longtemps pour dormir ou sortir, il lui faut prendre des médicaments, consulter un psychologue. Aujourd'hui elle a repris le travail, mais n'est pas encore retournée sur le terrain.

"Ce n'est pas que j'ai peur", nous confie-t-elle, "mais je ne suis pas à mon aise. Je ne suis vraiment plus à mon aise, je regarde partout, je me méfie des gens... Alors que ce que j'aime, moi, c'est le quartier, le contact avec les gens, c'était tout ça. Alors c'est un vrai déchirement".

Coups de couteau à la station Beekkant

Gabriel, lui, n'a jamais quitté le terrain. Il faut dire que le 8 juin 2012, ce sont deux de ses jeunes collègues qui sont attaqués sous ses yeux lors d'une opération de police à la station de métro Beekkant. Il est alors chef du dispositif. Aujourd'hui, tout est encore très clair dans son esprit.

"Au moment où je rentre, je vois Kevin et Yasmina se faire frapper", raconte l'inspecteur principal, "d'abord dans un premier temps, on croit qu'ils se font frapper par quelqu'un. L'individu, lui, ne nous voit pas, et il repart. Il s'arrête à hauteur des caméras et là un collègue crie couteau".

Deux jeunes policiers poignardés

Les deux jeunes policiers en uniforme ont en fait été poignardés. En civil, Gabriel et ses collègues vont alors intercepter l'assaillant. Personne ne sort son arme, c'est trop dangereux: la station est bondée.

"On l'a encerclé dans un coin, puis un maître-chien est passé sur le côté. Il va utiliser son spray et lâcher son chien en même temps", termine Gabriel.

Continuer malgré tout

On apprendra plus tard que l'assaillant était un Français sympathisant de Sharia4Belgium venu s'en prendre à des policiers de Molenbeek. À l'époque, ce type d'attaque est une première. Toute la brigade est sous le choc, mais il faudra bien revenir dans cette station.

"Je pense que c'est normal qu'on soit encore ici et qu'on ne dise pas non, on ne viendra plus jamais", témoigne Gabriel, "C'est notre boulot. Mais on y repense chaque fois".

Métier à risque

L'attaque à Liège cette semaine a replongé Gabriel et Patricia dans de douloureux souvenirs, leur rappelant, s'il le fallait encore, qu'ils exercent une profession à risque.

"C'est un métier où on ne peut plus se dire, encore moins qu'avant, qu'on est sûr à 100% de rentrer chez nous", conclut Patricia.

Pourtant comme de nombreux collègues, ils continuent. Par sens du devoir, par passion... parce que bien souvent aussi, être policier est une vocation.