Patiner sur Mars pour Noël? Un lac gelé y a en tout cas été découvert

Le cratère Korolev fait 82 kilomètres de diamètre se trouve dans les basses terres de l'hémisphère nord martien, au sud d'une vaste étendue de terrain dunaire qui entoure une partie de la calotte polaire nord de la planète, appelée Olympia Undae, précise l'ASE. Son centre abrite une couche de glace de 1,8 km d'épaisseur toute l'année, explique l'agence spatiale. Un phénomène appelé "piège froid". L'air se déplaçant au dessus de la couche de glace se refroidit et créé une couche d'air froid. Se comportant comme un bouclier, cette couche aide la glace à rester stable et l'empêche de se réchauffer et de disparaître. L'air est un faible conducteur de chaleur, ce qui accentue sa capacité à conserver l'aspect glacé du cratère Korolev.

Le cratère Korolev tient son nom de Sergueï Korolev, surnommé le père de la technologie spatiale soviétique.