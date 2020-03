Patients "jeunes" atteints, formes graves: le coronavirus est-il devenu plus fort, a-t-il muté ?

Depuis quelques jours, certains alertent sur des formes sévères de coronavirus qui touchent des patients jeunes, d’autres font part de cas de médecins spécialistes de quarantaines et hospitalisés dans un état grave, ou même le président de la République française, Emmanuel Macron, déclarant qu’il fallait se préparer à une vague qui touchera aussi des personnes plus jeunes, certes en nombre plus réduit. Au départ, le Covid-19 semblait avoir une prédilection pour les personnes plus âgées et/ou à risque. Cela signifie-t-il que le virus a muté ? Est-il devenu plus agressif ? Quelle est la proportion de patients touchés par classes d’âge ? A quoi faut-il s’attendre ? On répond à vos questions.

1. Le virus a-t-il muté depuis le début de l’épidémie ?

Première précision : tous les coronavirus mutent. "Au fur et à mesure de ces mutations, il peut y avoir différentes évolutions, représentées par des arbres phylogénétiques. Par contre, le fait qu’il y ait différentes souches qui soient en circulation ne signifie pas qu’elles soient plus ou moins dangereuses des unes des autres", interpelle Marius Gilbert, épidémiologiste à l’ULB. Le fait que le virus mute et qu’il y ait différentes lignées évolutives, c’est dans la "nature" de ce type d’organisme.

Autre précision importante, contrairement à ce qui avait été annoncé par des chercheurs chinois, "il n’y a pas aujourd’hui de deuxième source de souche virale qui circule. C’est le même virus, avec les mêmes propriétés, la même contagiosité, la même virulence, qui circule aujourd’hui en Belgique et en Europe, qu’en Chine", affirme Emmanuel André, microbiologiste et membre du laboratoire de référence Coronavirus.