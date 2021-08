Pasta Natura, Jana: l'Afsca rappelle encore plusieurs produits en raison de la présence d'oxyde d'éthylène

L'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire (Afsca) procède au rappel de divers produits en raison d'une teneur trop élevée en résidus d'oxyde d'éthylène, annonce mercredi l'agence. Les produits concernés sont des pâtes de la marque Pasta Natura, des fromages de la marque Jana et des compléments alimentaires de Superdiet.

Les "Pasta alla Curcuma e Pepe BIO" (250g) de la marque Pasta Natura ont été vendues dans six magasins Louis, AD et Proxy Delhaize à Bruxelles, Gosselies, Evere, Braine-L'Alleud, Rixensart et Etterbeek. Les lots concernés portent des dates limites de consommation au 26/02/2024 et 03/03/2024.

Concernant les fromages de la marque Jana, les produits concernés sont les fromages goût pêche, chocolat, framboise, fraise, tutti-frutti et vanille portant les numéros de lot P1 et P2. Ils ont été vendus dans plusieurs magasins en Flandre et à Bruxelles (dans les communes d'Anderlecht, Bruxelles et Schaerbeek).

Enfin, les compléments alimentaires de la marque Superdiet concernés sont Curcuma Piperino bio 120 GEL et Curcuma Gingembre piperine bio 20X15ML. Ceux-ci portent respectivement les numéros de lots 63364, 66875, 68438, 69486, 70586 pour le premier et 63070 et 69122 pour le second produit. Ils ont été vendus dans plusieurs magasins à travers toute la Belgique.

Il est demandé aux clients de ne pas consommer ces produits et de les ramener au point de vente dans lequel il a été acheté.