Passer aux contenants consignés : pas si simple pour les petits producteurs

Avec la vague du "zéro déchets", la consigne ou "vidange" connaît donc un regain d’intérêt. Chez les consommateurs, cela se traduit par un retour des bacs plus important dans les grandes surfaces. "Après des années de légère diminution, on note une augmentation notable, d’environ 6%, des retours de bacs de bière et d’eau", indique ainsi le groupe Colruyt. Cela concerne essentiellement les boissons produites par de grands groupes, dotés d’installations de lavage performantes, de taille industrielle. Des infrastructures auxquelles ont aussi recours certaines petites brasseries. La Brasserie belge, à Herstal, est une jeune entreprise artisanale. Le choix des bouteilles cautionnées s’est imposé d’emblée, pour des raisons commerciales avant tout. "On s’est dirigés vers cela parce qu’on s’est rendu compte que les clients demandaient ce type de bouteilles, confirme Bruno Jacobs, brasseur. Ce n’était pourtant pas notre préférence au départ : pour nous, la consigne n’a pas de logique et nous semble même avoir un impact écologique et économique plus lourd que le recyclage : il faut tout de même transporter toutes ces bouteilles vides, les laver en utilisant beaucoup d’eau et de produits chimiques". Les bouteilles de la brasserie sont donc récupérées dans les points de vente et triées par une société tierce, avant d’être envoyées au lavage dans l’usine Jupiler, qui lui fait quasiment face. "C’est un peu aberrant de se dire qu’elles font tous ces kilomètres avant de se retrouver de l’autre côté de la Meuse", commente-t-il. A chaque nouveau brassin, une palette de bouteilles neuves est déballée. "Ce que deviennent nos bouteilles après avoir été vendues nous échappe un peu", reconnaît le brasseur.

A la Brasserie belge, à Liège, on utilise les bouteilles sont consignées "parce que le client le demande" - © RTBF

Beaucoup de contraintes

Le système est simple et ne coûte rien à l’artisan. "Le montant de la consigne est de dix ou douze cents, soit le prix d’une bouteille neuve. Et elles repartent directement pour être lavées pour le même prix", précise Bruno Jacobs. La seule contrainte : utiliser des bouteilles standards. "Si on n’avait pas la pression des clients pour fournir des bouteilles consignées, nous opterions pour une bouteille de forme plus originale. C’est important de se distinguer dans ce secteur", explique-t-il. Il reste juste à ses bières leurs étiquettes – noires, jaunes et rouges, dans ce cas-ci – pour se distinguer dans les rayons des magasins. Mais là aussi, le brasseur ne peut pas faire n’importe quoi : "Nous utilisons des étiquettes microperforées, pour qu’elles puissent se décoller plus facilement au lavage". Pour être plus libre dans ses choix, l’entreprise ne pourrait-elle pas envisager de laver ses bouteilles elle-même ? "A mon sens, non. Une laveuse de bouteille, c’est énorme en taille, ça consomme aussi beaucoup. C’est un investissement énorme. On pourrait le faire nettoyer, dans des coopératives, en se réunissant à plusieurs brasseurs. Certains le font, mais ça a un coût certain".

Un litre et demi d’eau par cycle, mais…

Il est vrai que pour le moment, les stations de lavage peinent à trouver des clients pour le nettoyage des contenants consignés. "Il y a encore de nombreux freins à l’utilisation de ce type de lave-vaisselle, ce qui fait qu’il n’est en ce moment utilisé qu’à 10% pour ce type de lavage" confirme Valérie Cosse, chargée de mission chez Axedis. Cette entreprise de travail adapté de Limal (Wavre) a été une des premières à faire l’acquisition de cet équipement, avec l’aide de subsides. Il s’agit d’un gros lave-vaisselle, peu gourmand en eau et en énergie. "En un cycle de quelques minutes, on consomme seulement litre et demi d’eau. Notre processus est globalement écoresponsable : nous utilisons des produits écolabellisés, de l’énergie verte, et nous avons pour projet d’installer des panneaux solaires", précise Valérie Cosse. Aujourd’hui, il est surtout employé pour le lavage des gobelets réutilisables, qui se généralisent dans les fêtes et festivals, et de vaisselle. "Pour le moment, il y a encore pas mal de limites au lavage des contenants consignés, poursuit-elle. Il faut que le verre soit de bonne qualité, suffisamment épais pour ne pas casser au bout d’un ou deux lavages. Il faut faire attention au type d’étiquette qu’on y appose. S’il faut gratter, c’est de la main-d’œuvre en plus, qu’on doit forcément répercuter sur le coût du lavage. Il faut aussi tenir compte de l’éloignement du client : dans notre démarche, faire beaucoup de kilomètres n’a pas beaucoup de sens". De plus, le lave-vaisselle ne peut actuellement pas accueillir les bouteilles, de bière notamment : leur nettoyage est plus compliqué de par leur forme, mais aussi parce qu’il faut bien veiller à éliminer les levures qui restent parfois au fond des contenants et qui peuvent nuire à la qualité du produit.