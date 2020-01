Passer à la moto : une parade aux embouteillages fiscalement intéressante

La moto pour une mobilité plus fluide…

"La moto est fiscalement favorisée en Belgique." - © Tous droits réservés

Finie l’attente interminable dans des embouteillages : la moto permet de se faufiler avec agilité entre les voitures et de réduire considérablement le temps de son trajet. “J’habite entre Bruxelles et Namur. La semaine dernière où j’ai pris la voiture, il m’a fallu près d’1h20 pour rejoindre la capitale à cause des embouteillages. À moto, j’aurais mis à peine une trentaine de minutes…”

D’ailleurs le portail de la mobilité en Wallonie reprend une étude menée en mai 2011 par Transport & Mobility Leuven : si 10% des navetteurs se déplaçaient en deux roues, les heures perdues dans les embouteillages se réduiraient de 40%…

Cet intérêt pour une mobilité plus fluide, les constructeurs moto l’ont bien compris. “Si on regarde les modèles vendus aujourd’hui par rapport à il y a 30 ans, on voit une nette différence", explique Jean-Christophe Willems. On est passé de la mode des motos custom style Harley Davidson – qui plaisent toujours aux passionnés – à la mode des scooters, puis des maxi-scooters.” Ces derniers modèles permettent de se faufiler facilement dans la circulation urbaine dense, tout en se rendant sur les autoroutes et sur des routes périurbaines. Puis, il est toujours plus facile de se garer à moto qu’en voiture…