Passé colonial de la Belgique à l’université : "Il n’y a pas encore de politique ou de plan général concernant ces matières-là"

Quel rôle les universités ont-elles à jouer afin de mieux comprendre le passé colonial de la Belgique ? La question a été posée par les recteurs et rectrices des 11 universités belges à un groupe d’experts issus de ces universités. Ce groupe de travail, qui a travaillé sur le sujet pendant un an, présente son rapport aujourd’hui.

Laurent Licata, professeur en psychologie sociale et interculturelle à l’ULB, a participé à cette réflexion sur le passé colonial de la Belgique. Il était ce mercredi "l’invité dans l’actu" de La Première.

Comment ce projet a-t-il été lancé ?

"C’est une initiative qui est née au moment du Black Lives Matter, un mouvement qui a suivi l’assassinat de George Floyd aux États-Unis. Ça a eu un impact mondial et ça s’est décliné de manières différentes dans différents pays, et en Europe, on a remarqué que ce qui était mis en question par les militants antiracistes, c’était le passé colonial, et en particulier dans notre pays.

On a eu des manifestations, on a eu des actions sur des monuments historiques liés au colonialisme et c’est dans ce cadre-là que le VLIR, Le Conseil des recteurs néerlandophones, a pris cette initiative et a contacté le CRef, le Conseil des recteurs francophones. Et ce groupe a été créé pour mener une réflexion et émettre des recommandations."

Vous êtes professeur de psychologie sociale et interculturelle, quelles étaient les autres disciplines représentées ?

"C’était multidisciplinaire. Il y avait des historiens et des historiennes, des spécialistes des études culturelles, il y avait un ingénieur, donc un groupe multidisciplinaire."

Comment le groupe de travail a-t-il procédé ? Avez-vous d’abord dressé un état des lieux de ce qui se faisait déjà dans chacune des universités ?

"Exactement. Chacun des représentants des universités a fait le travail dans sa propre université de recueillir les informations sur toutes les initiatives qui ont été menées ces dernières années dans le domaine de l’histoire coloniale et des impacts de ce passé colonial sur la situation actuelle."

Concrètement, qu’est-ce qui se fait déjà ? On pense par exemple à des cours qui sont donnés ou à des actions de sensibilisation.

"On a vérifié l’offre d’enseignement, mais aussi tout ce qui s’adresse à la communauté universitaire, mais aussi à l’extérieur de l’université, donc des conférences, des ciné-clubs, des expositions, des collaborations avec l’enseignement secondaire ou primaire, énormément d’initiatives. On a constaté qu’il y avait un foisonnement d’initiatives dans ces universités."

Est-ce qu’elles sont suffisantes, ces initiatives ? Est-ce que chaque université prend vraiment ce sujet à bras-le-corps, de façon aussi égale, constante et régulière ?

"On remarque beaucoup de différences entre facultés. C’est spécifiquement dans les facultés de sciences humaines qu’il y a le plus d’initiatives. Il y a donc une inégalité à l’intérieur même des universités. Toutes les universités n’ont pas organisé le même type d’initiatives et ce qu’on a remarqué, c’est que ça manquait de systématicité, c’est-à-dire que ce sont souvent des initiatives prises par un professeur ou une professeure de manière relativement isolée. Il n’y a pas encore de politique vraiment pensée ou de plan général concernant ces matières-là."

On va préciser que vous avez bien sûr aussi consulté des experts extérieurs, des Belges, des étrangers, des personnes issues de pays anciennement colonisés. C’était important également. Et vous avez alors dressé une liste de ce qui constitue les traces du passé colonial de la Belgique au sein des universités de notre pays. Quelles sont-elles, ces traces ? Est-ce qu’il y en a beaucoup ?

"Il y a des traces matérielles et immatérielles. En termes de traces matérielles, vous retrouvez des médaillons en l’honneur de Léopold II, par exemple, des plaques ou des noms qui sont liés à l’histoire coloniale, des artefacts qui ont été emmenés des colonies vers notre pays et qui se trouvent toujours dans les universités, et même des restes humains qui datent de l’époque coloniale et qu’on retrouve dans les collections des universités.

Il y a aussi tout le patrimoine immatériel, c’est-à-dire les traces que le colonialisme a laissées sur nos schémas de pensée et qu’on peut retrouver de manière probablement involontaire dans certains des enseignements, dans la manière dont on transmet le savoir dans les universités."

Vous avez forcément formulé une série de recommandations que vous allez présenter aujourd’hui. Il faut par exemple, dites-vous, compléter l’offre d’enseignement et aussi ses implications dans le présent. Ça veut dire quoi ?

"Il est important que l’offre d’enseignement de l’histoire couvre la période coloniale de manière systématique, et pas uniquement pour les étudiants et étudiantes en histoire, mais aussi dans d’autres domaines. Il est aussi important de s’interroger sur la manière dont ce passé colonial impacte encore nos représentations actuelles et nos relations avec d’autres groupes culturels."

Il y a aussi une question qui est hautement d’actualité, qui est vraiment transversale dans ce que vous pointez comme recommandations, c’est qu’il s’agit de s’interroger sur l’inclusivité réelle des universités et prendre certaines mesures. Qu’est-ce qu’on pourrait prendre comme mesures, par exemple, pour être davantage inclusif aujourd’hui ?

"C’est évidemment un point très important des recommandations, c’est de travailler sur l’inclusivité, sur davantage de diversité du corps étudiant, mais aussi des membres des personnels académiques, scientifiques et administratifs des universités. Si vous vous promenez sur un campus universitaire en Belgique actuellement, vous constaterez la partie visible de la diversité culturelle, sans compter la partie non visible. On remarque que cette diversité ne se retrouve pas forcément à tous les échelons de la carrière académique, par exemple.

Il y a donc certainement des mesures à prendre pour augmenter la diversité au sein des universités. Ça passe sans doute par des mesures au niveau du recrutement, au niveau de la gestion des carrières, etc., et ça passe aussi par l’établissement d’un cadre qui fait que les étudiants et étudiantes issus des anciennes colonies se sentent à l’aise et se sentent bienvenus dans nos universités."