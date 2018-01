Passé 85 ans, les femmes seraient moins déprimées que les hommes

Les femmes seraient plus dépressives que les hommes durant toute leur vie. C'est la conclusion de recherches menées en 2016 par le National Health Service (NHS) au Royaume-Uni. À titre d'exemple, 28% de femmes entre 45 et 55 ans affirment avoir des problèmes de santé mentale. Ce pourcentage s'élève seulement entre 16 et 18% pour les hommes du même âge.

Plus les années passent, plus la pression diminue

Les initiateurs de l'enquête expliquent que, malgré une tendance plus forte à la dépression au cours de la vie des femmes, elles seraient moins sujettes à la dépression en fin de vie, lorsque leur conjoint est décédé. Un homme veuf présente significativement plus de signe de dépression qu'une femme dans la même condition après 85 ans.

Autre de ce basculement avancé par la psychiatre Kate Lovett, interrogée par The Indepedent, la diminution des responsabilités qui pèsent sur les épaules de la gent féminine au cours de la vie. Selon elle, elles ont plus de pression dans leur quotidien avec la charge des enfants et des responsabilités domestiques. Plus les années passent, plus elles se délestent de ce devoir d'attention et des pressions qui vont avec.