Passage au gaz riche le 1er juin : qu’est-ce que c’est vraiment ? Et pourquoi ?

La différence entre les deux types de gaz réside dans le pouvoir calorifique : pour une même quantité de gaz brûlée, le gaz pauvre génère moins de chaleur que le gaz riche.

Distribué notamment à Bruxelles, mais aussi en province d’Anvers et dans les Brabants, le gaz pauvre contient en moyenne 10,3 kWh/m³. Ce qui signifie que quand on brûle 1m³ de gaz pauvre, on libère moins d’énergie que quand on brûle 1m³ de gaz riche qui lui contient en moyenne 11,4 kWh/m³ et provient principalement de Norvège, du Royaume-Uni, d’Allemagne ou du Qatar.