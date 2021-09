Pass sanitaire : des Français se mobilisent toujours avant l’obligation vaccinale des soignants ce 15 septembre

Près de 200 manifestations sont à nouveau prévues samedi en France contre le pass sanitaire imposé par le gouvernement pour contrer l’épidémie de Covid-19, 9e acte d’une mobilisation hebdomadaire en baisse depuis plusieurs semaines.

A quelques jours de la mise en œuvre de l’obligation vaccinale pour les personnels hospitaliers, les autorités attendent environ 170.000 manifestants dans toute la France, dont 30.000 à Paris, a précisé une source policière à l’AFP.

Des estimations plus élevées que les chiffres recensés récemment : le ministère de l’Intérieur avait compté 140.000 manifestants samedi dernier, 165.000 la semaine précédente et 175.000 sept jours plus tôt.

Quatre cortèges sont prévus à Paris, dont deux sont considérés comme "sensibles", a-t-on appris de source policière.