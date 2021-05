Pass Covid belge: "un dispositif de gouvernance qui est fait pour rester"

Un outil qu'il voit comme une bouffée d'air pour les citoyens comme les secteurs impactés et qui pourrait, dit-il, contribuer à accélerer le retour à une vie normale, en permettant de retourner au théâtre, au cinéma ou au restaurant. "Compte tenu de la circulation du virus et de certains lieux pour lesquels il y a un risque de transmission, je plaide effectivement pour un pass Covid qui ne serait ni clivant, ni discriminant car accessible à toute personne indépendamment du statut vaccinal", explique le professeur émérite à l’ULB.

Elie Cogan s'est à plusieurs reprises prononcé en faveur de ce pass national, insipiré du dispositif européen visant à faciliter les déplacements dans l'Union d'ici l'été, en fournissant trois types de données: personnes vaccinées, personnes guéries du Covid et supposément immunisée, et personnes testées négatives.

Pour accélerer le retour à une vie normale, certains préconisent un pass Covid belge , sur le modèle du certificat vert européen qui devrait voir le jour le mois prochain pour faciliter les voyages des Européens dans l'Union cet été. Pour en débattre sur le plateau de CQFD : Elie Cogan, professeur émérite à l’ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC – Delta et Benoit Frydman, professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB.

Pour accélerer le retour à une vie normale, certains préconisent un pass Covid belge, sur le modèle du certificat vert européen qui devrait voir le jour le mois prochain pour faciliter les voyages des Européens dans l'Union cet été. Pour en débattre sur le plateau de CQFD: Elie Cogan, professeur émérite à l’ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC – Delta et Benoit Frydman, professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB.

Benoit Frydman - 05/05/2021 Pour accélerer le retour à une vie normale, certains préconisent un pass Covid belge, sur le modèle du certificat vert européen qui devrait voir le jour le mois prochain pour faciliter les voyages des Européens dans l'Union cet été. Pour en débattre sur le plateau de CQFD: Elie Cogan, professeur émérite à l’ULB et spécialiste en médecine interne au CHIREC – Delta et Benoit Frydman, professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB.

Adapter à la réalité sanitaire

"C'est pour cela que ce type d'outil doit être encadré à la fois par des considérations éthiques et légales", réagit Elie Cogan. "Personnellement, je n'ai pas autant de craintes. Dans une situation telle qu'on la vit maintenant, où les contraintes et les entraves aux libertés sont, de mon point de vue, trop importantes, n'est-il pas légitime d'imaginer un outil qui permette de retrouver des libertés progressivement, en l'adaptant à la réalité sanitaire?", s'interroge le spécialiste en médecine interne au CHIREC – Delta.

Benoit Frydman dit ne pas remettre en cause l'intention de départ, "mais concernant les choix à faire, je pense que le confinement touche à sa fin [...] Le choix aujourd'hui, me semble-t-il, est plutôt: soit on libère sans, soit on libère avec le pass. Sans le pass, on aura vraisemblablement plus d'infections. La question est de savoir si ce bénéfice du pass vaut la peine d'introduire un dispositif de surveillance qui va poser problème, quand bien même il serait balisé par un texte de loi", estime le professeur au centre Perelman de Philosophie du droit à l'ULB.

Ce Qui Fait Débat, chaque jour à 18h20 sur La Première et à 20h35 sur La Trois. L'entièreté du débat ci-dessous: