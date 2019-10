Pas moins de 104 morceaux de plastique ont été découverts dans l'estomac de ce bébé tortue

Une biologiste du Centre nature a expliqué à CNN que, alors qu'elle était encore en vie, on pouvait voir que la tortue était maigre et affaiblie. La dissection a révélé les bouts de plastique contenus dans l'estomac, dont des fragments de ballon et des étiquettes de bouteille. Elle espère que la photo publiée aidera à prendre conscience de l'importance de garder les océans propres.

Ce n'est malheureusement pas un cas isolé : les tortues marines font partie des animaux les plus touchés par la pollution par les déchets plastiques. Il arrive régulièrement qu'elles prennent des sacs plastiques qui flottent entre deux eaux pour des méduses dont elles se nourrissent. L'hécatombe touche surtout les tortues juvéniles. Après la naissance, elles rejoignent la mer. Elles vivent pendant quelques temps dans des amas d'algues, où stagnent aussi des déchets plastiques. En les avalant, les tortues ont l'impression d'être rassasiées, et elles arrêtent de se nourrir.