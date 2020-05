Pas évident d’ouvrir un commerce en pleine crise du Covid

La crise sanitaire que nous vivons, affecte particulièrement les commerçants et les restaurateurs. Mais c’est encore plus vrai pour ceux qui ont lancé leur activité début 2020. Ils ont encore des investissements à rentabiliser et n’ont pas eu le temps de se faire connaître. Nous avons rencontré les patrons d’un nouveau restaurant et d’une nouvelle boulangerie.

Piergiorgio Coccia, a ouvert son restaurant deux mois avant le confinement, le 7 janvier 2020, et Nicolas Caulier a ouvert sa boulangerie le 17 avril 2020, pendant le confinement. Pour ces deux hommes, 2020 était le début d’une nouvelle activité professionnelle prometteuse. Mais le Covid-19 est venu tout chambouler.

Piergiorgio nous montre son restaurant-magasin basé sur des produits italiens peu connus. Tout provient d’Italie, même le papier peint. Il a réfléchi et construit ce projet durant deux ans. Après six mois de travaux, il ouvre enfin son établissement en janvier dernier, mais pour très peu de temps car il ferme avant même le confinement. "Les nouvelles qui arrivaient d’Italie fin février déjà, étaient mauvaises. Nous avons fermé le 1er mars car on n’avait pas de clients ".

De nouveaux clients malgré la crise

La boulangerie de Nicolas, située à Couvin, est aussi l’aboutissement d’un processus qui a duré plus d’un an.

Il nous montre d’abord le côté sandwicherie et salon de thé, qu’il a mis en "pause" durant le confinement. Seul le côté boulangerie a ouvert en avril, mais cette décision ne fut pas facile à prendre en plein confinement. " La question du report de l’ouverture s’est posée, mais ouvrir un commerce de proximité, c’était aussi faire plaisir et rendre service à la population locale ".

Nicolas a pris la bonne décision car aujourd’hui, les clients sont au rendez-vous. Mais il doit tout de même faire face à quelques soucis financiers : "Ouvrir un commerce demande des besoins en capitaux. Ma banque a été très à l’écoute durant cette période de crise, et a accepté de faire des reports de crédit, ce qui me permet de traverser cette période un peu plus facilement ".

Parvenir à relativiser durant la tempête

Piergiorgio Cocca a lui aussi eu quelques clients, mais les deux petits mois d’existence de son commerce, n’ont pas suffi à vraiment faire connaître son restaurant et à se constituer une clientèle fidèle dans le quartier. Il était difficile voire impossible pour lui de proposer des plats à emporter. Il a donc pris la décision de fermer. Mais il arrive tout de même à relativiser : " Je voudrais faire passer un message positif. C’est difficile pour nous, mais il y a pire ; des gens ont eu le Covid ou en sont morts ". Pour pouvoir rouvrir ses portes, notre restaurateur aura besoin que la situation se débloque en Italie pour recevoir ses produits, mais aussi en Belgique, pour recevoir ses clients.