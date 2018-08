Pas de vacances réussies sans bonnes photos, retour sur l'histoire de la photographie

De nos jours, tout le monde fait des photos et les sites de partage de photos sont parmi les sites web les plus fréquentés. Prenons comme exemple Instagram qui d'un réseau d’échange de photos est devenu un leader des réseaux sociaux. Autre grand site de partage de photos Flickr, avec ses milliards de photos et ses 2 millions de groupes thématiques.

Que ce soit avec un téléphone portable ou un appareil de professionnel, juste pour le plaisir ou un souvenir, la photographie s'est généralisée dans le monde.

Et si dans le temps on devait attendre quelques jours le développement de ces photos pour partager ces souvenirs en famille ou entre amis, de nos jours on peut les partager au moment même de la prise de vue.

Une histoire moderne de l'appareil photo

En, 1888, Georges Eastman, invente la pellicule. En 1906 sort la première vraie photographie en couleurs signée Auguste et Louis Lumière.