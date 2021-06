Pas de test pour les vaccinés, et bientôt plus de masque en extérieur: l'Italie assouplit ses conditions pour voyager

Depuis ce lundi 21 juin, les règles pour voyager en Italie ont été assouplies. Désormais, les personnes en possession d’un certificat de vaccination (que vous pouvez trouver sur CovidSafeBE) ne doivent plus présenter un test PCR ou antigénique négatif pour entrer sur le territoire italien.

Les enfants de moins de 6 ans ne doivent plus non plus montrer patte blanche avec un test PCR ou antigénique négatif.

Autre bonne nouvelle pour les vacanciers qui partent en Italie, le port du masque ne sera plus obligatoire à l’extérieur à partir du 28 juin.

Le ministre de la Santé Roberto Speranza, précise que cette décision s’appliquera aux régions classées en "zone blanche", où la propagation du virus est la plus faible, soit actuellement toute l’Italie sauf la petite Vallée d’Aoste, dans le nord.