Pas de surveillance électronique accordée au tueur anversois Hans Van Themsche

Le tribunal de l'application des peines de Gand n'a pas accordé la libération anticipée sous surveillance électronique vendredi à Hans Van Themsche.

Le 11 mai 2006, Hans Van Themsche avait tué par balles Luna Drowart, 2 ans, et la jeune femme qui s'occupait d'elle, Oulematou Niangadou, 25 ans, au centre d'Anvers. Songul Koç, une femme de 47 ans, avait été gravement blessée. L'auteur des faits avait reconnu avoir sciemment visé des personnes d'origine étrangère. Le 11 octobre 2007, M. Van Themsche a été condamné à la réclusion à perpétuité.

L'audience portant sur l'application de la peine de Hans Van Themsche avait été reportée le mois dernier car les victimes en avaient été informées trop tard. Elle s'était finalement tenue mardi et les proches et victimes avaient indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la demande de surveillance électronique. "Je pense qu'il est prêt à prendre ses responsabilités. Je suis convaincue qu'il a compris ce qu'il a fait", avait déclaré Laurence Van Bree, la mère de Luna. "Je pense qu'il est désolé. Rester en prison ne changera rien. S'il est libéré, ce cinéma s'arrêtera et il n'y aura plus de procédures, il pourra alors assumer ses responsabilités."