Pas de sport intensif après une vaccination : du bon sens mais certains l’oublient !

Quel est le lien entre de jeunes cyclistes flamands et des joggeurs wallons ? Il y en a trois. Tous se sont fait vacciner, tous ont pratiqué du sport dans les jours qui ont suivi leur vaccination et tous ont souffert d’une inflammation cardiaque, pas très grave mais certains ont tout de même été hospitalisés. Vaccin, sport et inflammation, est-ce lié ? Il semble bien que oui, on vous explique pourquoi.

Véronique et Etienne pratiquent la course à pied, ils font même partie d’un club près d’Ath et ils courent trois fois par semaine. Ils ont 45 et 50 ans et tous deux ont reçu cet été le vaccin Pfizer. Ils ont continué de courir dans les jours suivants et ils se sont vite retrouvés chez leur médecin pour des douleurs cardiaques. Rien de grave, un peu de repos et ils se sont remis. Mais pour trois jeunes cyclistes de Balen en Flandre, cela s’est terminé à l’hôpital. Eux aussi avaient reçu une piqûre de Pfizer mais ils ont continué l’entraînement avec leur équipe, l’un d’eux a même disputé une course.

Un vaccin induit inévitablement une réponse immunitaire, c’est le but recherché

Le phénomène n’étonne pas Marc Francaux, médecin du sport à l’UCLouvain : "Personnellement je n’ai pas rencontré de cas similaires mais ce n’est pas étonnant car un vaccin induit inévitablement une réponse immunitaire, c’est le but recherché, et cette réaction s’accompagne généralement d’un épisode inflammatoire, le plus souvent léger, cela se limite à une poussée de fièvre, mais il ne faut pas le négliger. Voilà pourquoi il est conseillé de se faire vacciner mais de suspendre les activités sportives dans la semaine qui suit pour éviter tout problème. Cela relève du bon sens mais il faut le rappeler. On a connu des cyclistes professionnels qui se faisaient vacciner entre deux courses, c’est risqué."