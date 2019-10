Pas de salaire pour les étudiants stagiaires en Belgique: quid à l'étranger?

Cette semaine, la Fef (Fédération des étudiants francophones) a publié une étude reprenant les données de quelques six cents stagiaires, précisant que, dans 98% des cas, ceux-ci ne sont pas rémunérés. Logique, étant donné que la rémunération d’un stage dans le cadre des études est interdite en Belgique. En revanche, ce n’est pas le cas dans tous les pays européens. Tour d’horizon de nos voisins les plus proches.

France: obligatoire pour les stages de plus de deux mois

En France, il n’y a pas d’interdiction de payer les stagiaires, ni d’obligation tant que le stage ne dépasse pas les deux mois. À ce moment-là, le salaire minimum est de 3,75 euros de l’heure, en considérant que les stagiaires travaillent sept heures par jour.

Pays-Bas: surtout des défraiements

Au Pays-Bas, les étudiants sont en stage pendant plus longtemps que chez nous: neuf mois en moyenne. Pourtant, il n’existe pas d’obligation pour l’employeur de rémunérer ses stagiaires. Dans la pratique, un défraiement des frais de transports est généralement proposé, ou un salaire n’atteignant que rarement les 400 euros.

Allemagne: pas d’obligation, mais une indemnité existe

Chez nos voisins de l’est, il n’existe pas non plus d’obligation, mais l’employeur peut verser une indemnité, appelée “freiwillige Vergütung”. Le montant est déterminé par ce même employeur, et n’entraîne pas de cotisations. Par ailleurs, la rémunération, les horaires et les congés du stagiaire sont stipulés dans le contrat de stage.

Grande-Bretagne: parfois défrayés

Chez les britanniques, les stagiaires ne sont pas payés, mais ils peuvent bénéficier de certains défraiements, notamment en ce qui concerne les repas et le transport.

Luxembourg: pas de rémunération obligatoire

Au Grand-Duché, c’est également à l’employeur de décider s’il veut payer son stagiaire, ou non. Là aussi, des indemnités sont parfois versées, et sont exemptées d’impôts.