Pas de pénurie de médicaments à cause du coronavirus

Rien n'indique que les gens font des provisions de médicaments en raison des mesures pour contrer la propagation du nouveau coronavirus, indique vendredi l'Association pharmaceutique belge (APB). Il n'y a pas de raison de le faire, ajoute l'association.

"Nous n'avons pas de chiffres, mais nous pouvons affirmer que les pharmacies sont plus fréquentées que d'habitude", déclare Lieven Zwaenepoel, porte-parole de l'APB. "Les gens viennent pour s'informer ou parce qu'ils sont - naturellement - inquiets."

Il n'y a donc pas de pénurie supplémentaire de médicaments. Seuls les masques buccaux et les gels désinfectants sont encore difficiles à trouver. "Il n'y a actuellement aucun problème de disponibilité. L'approvisionnement n'est pas non plus interrompu. Si tout le monde reste calme, il n'est pas nécessaire de commencer à stocker des médicaments. Au contraire, cela pourrait entraîner des pénuries", conclut Lieven Zwaenepoel.