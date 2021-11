Pas de masque pour les élèves en Wallonie et à Bruxelles : "Le rôle fondamental de l’école a été rappelé"

Avec des données coronavirus qui s’envolent et une circulation importante du virus parmi les enfants (taux de positivité de 22% chez les moins de 9 ans en Wallonie), le secteur de l’enseignement était à l’affût, craignant des mesures draconiennes pour couper les ailes de l’épidémie. Il a été rassuré hier. C’est notamment le cas du réseau Wallonie-Bruxelles Enseignement qui compte cinq cents établissements scolaires et internats, ce qui en fait le plus important pouvoir organisateur de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

À cinq semaines des congés d’hiver, son administrateur général Julien Nicaise est satisfait par les mesures annoncées par les autorités belges : "On a entendu les mesures qui concernent notamment la mise en place de détecteurs de CO. On a surtout entendu l’ensemble de la classe politique remettre en avant l’importance de l’école, de maintenir l’école ouverte et de toute l’importance que nos établissements peuvent avoir pour nos élèves, que ce soit sur le plan pédagogique bien sûr mais aussi pour le bien-être et l’aspect occupationnel des parents. C’est un message clair, important : les écoles doivent rester ouvertes. On a aussi retenu que l’hybridation que l’on a connue par le passé (des cours en partie en présentiel et en partie en distanciel, ndlr) n’est pas une solution".