Pas de limitation de vitesse générale sur les autoroutes allemandes

Le Parlement allemand s’est prononcé vendredi sur la proposition de fixer la limitation de vitesse sur autoroute à 130 km/h. Le Sénat comme la Chambre n’ont pas suivi la proposition de la commission de l’environnement. Fin janvier, le gouvernement avait déjà exclu cette idée.

Le Parlement allemand se penchait sur une vaste réforme du Code de la route, avec des amendes plus élevées pour le stationnement en double file ou sur le trottoir, et des villes plus cyclables. Mais un point a cristallisé toutes les oppositions : la proposition d’une limitation générale à 130 km/h qui émanait des sociaux-démocrates et des verts.