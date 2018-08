Pas de grève le 2 octobre: "Ce n'est pas une marche arrière, il y aura probablement des grèves qui suivront"

Une journée d'actions en front commun plutôt qu'une journée de grève générale le 2 octobre prochain: pas question pour autant d'une "marche arrière", selon Robert Vertenueil, président du syndicat socialiste FGTB : "On s’est posé la question de voir si nous ne devrions pas l’étendre à une grève générale. Après débat, nous avons préféré en rester à une journée d’actions qui aura une participation massive, et qui se poursuivra par un plan d’actions où nous allons mettre les responsables de la politique du gouvernement , ceux qui les cautionnent, c’est-à-dire les employeurs, devant les responsabilités".

Et dans ce plan d’actions, il y aura probablement des grèves -Robert Vertenueil annonce qu’il plaidera en ce sens- voire des grèves générales : "C’est tout à fait probable si on continue à donner des cadeaux aux employeurs, et que ceux-ci refusent de négocier autour d’une table".

Une poursuite des grèves qui n’aurait rien d’étonnant pour le patron de la FGTB : "Si vous prenez une aspirine et que votre mal de tête ne passe pas, vous en reprenez une deuxième. Quand les travailleurs font une action, et que le gouvernement reste sourd, vous continuez jusqu’à ce qu’il ait compris".

Pas de consigne de vote, mais...

Malgré la proximité de ses actions avec les élections communales, Robert Vertenueil se défend de vouloir peser sur les élections communales? "Je ne fais pas de politique, il ne s’agit pas de peser mais d’interpeller les politiques à des momentum où ils sont plus sensibles à ce que la population leur dit. Je ne donne pas de consigne de vote, je dis aux gens de faire le bilan de ce qui se passe et de ne pas soutenir les partis qui mènent des politiques qui visent à les mettre dans la précarité et la pauvreté".

C’est-à-dire le MR, "le seul qui a voulu aller au pouvoir, et a d’ailleurs vendu la cause des francophones pour avoir un certain nombre de strapontins pour lui tout seul", même si Robert Vertenueil continue à soutenir dans l’interview ne pas donner de consigne : "Ce n’est pas une consigne de votes, je dis juste aux gens qu’ils réfléchissent et qu’ils doivent savoir pourquoi ils votent. Je défends tous les travailleurs et eux font ce qu’ ils veulent par rapport aux partis".

En quoi accélérer la dégressivité des allocations, et plonger le chômeur dans la pauvreté va faire que la caissière qui vient de perdre son emploi va subitement se transformer en ingénieur en informatique ou en infirmière ?

Quant aux dossiers en cours, Robert Vertenueil refuse de parler d’un "jobsdeal": "C’est un FEB deal, le gouvernement a fait son dernier cadeau à la FEB, c’est-à-dire réaliser son masterplan", à savoir la suppression de la progression barémique, la remise en cause des outils de fin de carrière et l’acceléleration de la dégressivité des allocations de chômage.

Le président de la FGTB remet même en cause la diminution réelle de ce chômage: "La seule chose qui diminue c’est le nombre de chômeurs indemnisés, on oublie toutes les autres catégories, comme les jeunes exclus du chômage : le nombre de bénéficiaires du RIS a explosé, le nombre d’invalides a explosé…"

Quant à la dégressivité accrue des allocations, cela ne résoudrait en rien selon le syndicaliste le problème des métiers en pénurie : "En quoi accélérer la dégressivité des allocations, et plonger le chômeur dans la pauvreté va faire que la caissière qui vient de perdre son emploi va subitement se transformer en ingénieur en informatique ou en infirmière ? Vous allez juste plus vite devenir définitivement pauvre et devoir vivre avec 1000 euros par mois".

Pas question de négocier la suppression de la barémisation?

Quant à la suppression de la barémisation, Robert Vertenueil est formel: la FGTB refusera de la négocier. "Quel est le naïf qui croit que l’argent récupéré grâce aux barèmes va être redistribué par rapport aux mérites? C’est donner à nouveau la possibilité de gagner de l’argent sur le dos des travailleurs ; et le redistribuer, ce sera le fait du prince".

Or, rappelle-t-il, sur le sujet, "il y a des conventions collectives signées qui ont force de loi et pour les outrepasser il faut négocier".

Parlant de "grande supercherie" quant à l’action du gouvernement, Robert Vertenueil rappelle en conclusion que "alors que les dividendes ont augmenté de 13%, les salaires ne font que diminuer, les statistiques montrent que Belgique est le seul pays où le pouvoir d’achat ne fait que baisser".