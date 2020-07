Pas de Fêtes de Gand cette année: des terrasses bien remplies, mais dans les règles

Le bourgmestre s’est montré ferme, la police était présente et tout s’est bien déroulé : la première soirée des Gentse Feesten (Fêtes de Gand), rebaptisées "Gentse Congé" s’est déroulée calmement vendredi. L’horeca gantois fait normalement sur ces dix jours de fête l’équivalent de deux mois de chiffres d’affaires. Pour la ville, c’est une vitrine de ses attractions touristiques et culturelles. Pour ses habitants, l’occasion de relâcher la pression de l’année, le plus souvent en musique et un verre à la main.

Vu les restrictions imposées par la crise du coronavirus, l’événement tel qu’il se déroule chaque année depuis 1843 était impossible à tenir.