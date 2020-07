Pas de festival Rock Werchter cette année, mais une série de concerts en petits comités qui ont débuté ce jeudi

Ce jeudi, le festival de Werchter devait démarrer. En raison de la pandémie de coronavirus, l’édition 2020 a été annulée mais les organisateurs d’un des plus grands festivals de Belgique ont décidé d’organiser une série de concerts en petit comité au profit du fonds de solidarité LIVE2020, un fonds destiné au secteur de la musique "en direct".

Pour ces petits concerts, la capacité du public est limitée à 400 personnes, répartis sur 100 tables. Une fois à sa table, le spectateur ne peut plus bouger sauf pour aller aux toilettes. Pour commander à boire, on a mis ici en place un système de QR code. Une fois les boissons et repas commandés par smartphone, on vient vous livrer le tout à table.