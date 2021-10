Pas d’interactions entre le vaccin contre le coronavirus et celui contre la grippe

"On manque encore d’études sur le sujet mais on sait que pour les autres vaccins, ça ne pose pas de problème, répond Steven Van Gucht, porte-parole interfédéral Covid-19. On peut combiner des vaccins au même moment, sans impact sur leur efficacité ni au niveau des effets secondaires. Beaucoup de pays ont déjà décidé de le faire en même temps."

Le professeur Jean-Michel Dogné, directeur du département pharmacie à l’UNamur, rappelle pour sa part qu’il existe en fait déjà des études rassurantes sur le sujet : "L’administration simultanée des deux vaccins est possible. L’intérêt d’administrer les vaccins ensemble se base sur une étude où l’on a administré différents vaccins à 679 volontaires, dont le vaccin Pfizer ou Oxford-AstraZenecca et différents vaccins contre la grippe."

Et ces données montrent que les effets indésirables ne sont pas plus nombreux quand on administre les deux et que la réponse immunitaire des deux vaccins n’est pas diminuée non plus.