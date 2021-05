Pas d'examens de fin d'année dans les écoles du réseau de la Fédération Wallonie-Bruxelles, sauf pour les épreuves certificatives

Selon le journal Le Soir, il n'y aura pas de session d’examen de fin d’année pour les élèves de l’école officielle. Le quotidien indique avoir pu consulter une directive qui précise que seules les épreuves externes auront lieu, et ce afin de donner "la priorité absolue à l’accueil des élèves et aux apprentissages".

Pour les élèves du fondamental, les établissements organiseraiennt en juin les épreuves certificatives obligatoires du CEB ainsi qu’une évaluation diagnostic en 2e primaire.

En secondaires, les évaluations certificatives externes sont maintenues (CE1D et CESS), ainsi que les examens de dernière année. Des évaluations diagnostics visant à situer l’élève seront également maintenues en première secondaire. Et les établissements qui le souhaitent peuvent aussi mener ces évaluations en 3e, 4e, et 5e année. Mais ces évaluations n'auront qu'une visée " indicative ", elles ne pourront mener à une cotation.

Dans le réseau libre (confessionnel et non confessionnel) et l’officiel subventionné (communes et provinces), les décisions dépendent de chaque pouvoir organisateur.