Partir en safari tout en restant chez vous grâce à l'application ObsIdentify du jardin botanique de Meise

Envie de voyager en restant dans votre divan ? Tout ce qu'il faut c'est un smartphone et une application à télécharger, l'intelligence artificielle fera le reste. À l'occasion de la journée internationale de la biodiversité, et pour la deuxième année consécutive, le jardin botanique de Meise propose à nouveau aux citoyens de télécharger l'application ObsIdentify afin de pouvoir identifier le plus d'espèces animales et végétales dans et autour de leur maison.

Une initiative qui se déroulera le week-end des 22 et 23 mai 2021, afin de valoriser la biodiversité, présente du jardin au grenier, en passant par le balcon.

Les espaces privés inaccessibles aux chercheurs, ne sont pas étudiés

"Les données collectées servent à mieux connaître les espèces présentes dans nos jardins. Nous connaissons bien la biodiversité des réserves naturelles, mais toute une série de lieux, comme les espaces privés inaccessibles aux chercheurs, ne sont pas étudiés", explique le chargé de communication du jardin botanique, Franck Hidvégi.