Partir à Compostelle ? "Marcher vers Saint-Jacques, c’est une transformation intérieure"

Pascal Duchêne est le président de l’ association Belge des amis de Saint-Jacques de Compostelle . Le but de cette association qui existe depuis 35 ans est, entre autres, d’aider les futurs pèlerins dans la préparation de leur voyage à Saint-Jacques. Pour cela, elle peut compter parmi ses membres des personnes qui ont déjà fait le pèlerinage. Elle est aussi en lien avec les instances galiciennes en Belgique et en Galice.

Or, certaines personnes calculent leur itinéraire pour arriver le 25 juillet. Mais qu’à cela ne tienne, aidé de leur canne des pèlerins et pèlerines sont sur la route avec leur sac à dos, sans oublier la fameuse coquille de Saint-Jacques .

Notons que le pèlerinage ne s’arrête pas après le 25 juillet et que des personnes partiront encore au mois d’août et septembre.

"Une année sainte à tendance à faire bondir le nombre de personnes qui arrivent", explique Pascal Duchêne. Et, "tous les travaux de préparation de l’année sainte depuis 5 ans en Galice ou ailleurs en Europe tablaient sur 450.000 personnes arrivant à Compostelle cette année. Et ce ne sera sûrement pas le cas".

Notons que le pèlerinage peut se faire dans la tradition à pied, mais aussi à vélo, à cheval ou encore, comme à l’époque médiévale, avec un voilier jusqu’à la Corogne et terminer à pied. Quant aux personnes à mobilité réduite, les autorités ont, explique Pascal Duchêne, fait la promotion et le nécessaire pour rendre le chemin accessible à toutes et tous et ils encouragent les associations jacquaires (en rapport avec Saint-Jacques : ndlr) européennes à aider les pèlerins en situation de handicap à rejoindre Compostelle à l’aide, par exemple, de joëlettes , le nom donné à une sorte de chaise à porteurs avec une roue, un bras arrière et des bras devant pour tirer quelqu’un.

Le président de l’association Belge des amis de Saint-Jacques de Compostelle nous explique que l’on retrouve sur la route des personnes qui font le pèlerinage dans un but de foi, dans un but spirituel au sens large et d’autres encore qui se démarquent tout à fait d’une motivation religieuse.

Le pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle, est l’un des trois principaux de la Chrétienté avec Jérusalem et Rome. "Le fait de marcher vers Compostelle est une transformation intérieure et qui est comparé à la symbolique de notre vie […] et à la fin, par rapport à la tradition chrétienne, vers la résurrection après notre mort terrestre", précise Pascal Duchêne qui a déjà marché quatre fois vers Saint-Jacques.

Notons que des réseaux d’entraide existent aussi, y compris en Belgique, qui peuvent accueillir des pèlerins. Une fois en Espagne, les albergues sont plus nombreux. Rien n’empêche, non plus, de dormir à l’hôtel.

Un pèlerin partant de Belgique va parcourir plus ou moins 2300 kilomètres. Avec une moyenne de 20-30 km/jour à pied, le voyage peut se faire en plus ou moins 70 jours. L’idée est de pouvoir loger dans des auberges (albergues – logement pour les pèlerins) tout au long du parcours, mais jusqu’au nord de Paris, voire jusqu’à la Loire, il y a moins de logements.

Avec la crise sanitaire "il faut être débrouillard"

Thierry a entrepris seul son voyage. Cela ne l’empêche pas de faire des rencontres et parfois faire des bouts de chemin avec d’autres pèlerins. Il ne souhaite pas faire de plans et laisse place à l’improvisation. Pour les logements, par exemple, il cherche des accueils jacquaires (pour les pèlerins), chez des familles bénévoles ou chez des particuliers qui lui laissent un bout de jardin pour poser sa tente.

Avec la crise sanitaire, dit-il "il faut être débrouillard et ne pas avoir peur de demander à gauche et à droite si on peut loger. Et parfois, on tombe sur des gens sympas. On peut même prendre une douche". Thierry explique que l’année dernière, beaucoup de refuges pour les pèlerins étaient fermés. Idem en Espagne pour les auberges "mais comme on était tellement peu de pèlerins sur le camino francés, quand il y avait une auberge ouverte, il y avait automatiquement de la place".

Pour nous donner un ordre de grandeur, il nous donne des chiffres. A Compostelle, du mois de mai à septembre, "il arrive 4000 à 5000 pèlerins par jour". L’année dernière, lorsqu’il est allé chercher sa "Compostela" ou son certificat "on était 219 sur la journée".

Ses motivations

Dans les motivations qui ont poussé Thierry sur le chemin de Saint-Jacques, il y a d’abord une part de spiritualité, dit-il. Et puis, "on se rappelle de périodes de notre vie […] C’est un chemin de réflexion et ça s’y prête merveilleusement bien parce qu’il y a des chemins de campagne, dans les bois, il y a le calme, la nature ou encore des vestiges, des hameaux". Il aime aussi s'imaginer les pèlerins du Moyen Âge qui n’avaient pas de téléphone ou de carte.

Mais "ma motivation c’est surtout de rencontrer des gens. Et on rencontre des gens très sympas". Sans oublier, explique-t-il, l’esprit de découverte avec des paysages, des villages, des églises, des monuments historiques, etc. que l’on ne verrait pas en voiture.