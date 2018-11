Parti de Vilvorde pour rejoindre l'EI en Syrie, il veut revenir en Belgique: "J'ai été tellement bête"

Quel sort réserver aux djihadistes étrangers détenus en Syrie ? Un représentant des autorités kurdes de Syrie était en Belgique cette semaine. Il réclame l’aide de la communauté internationale pour gérer ces combattants. Il y a des Belges parmi eux, dont Hamza Ahmed. L'homme est en prison pour terrorisme depuis plusieurs mois. Aujourd'hui, il veut rentrer en Belgique avec sa femme et ses enfants.

Avant son arrestation, Hamza Ahmed faisait partie du groupe terroriste Etat islamique. Un choix qu'il dit regretter à présent face au journaliste Charles Empatz et au cameraman Gaspard Thierry Karoglan. "Quand tu as l'idéologie, à ce moment-là tu te dis qu'il faut continuer par cette route-là, raconte-t-il. Après, quand tu commences à réfléchir, des innocents ont été tués à Paris et à Bruxelles. Puis tu te dis : 'J'ai été tellement bête.'"

Ce jeune homme est parti de Vilvorde pour rejoindre la Syrie en 2013. Un départ qu’il explique par des mauvais contacts, avec un groupe radical, et par de bonnes intentions pour la Syrie. "Il y avait beaucoup de vidéos de la Syrie sur YouTube sur comment Bachar (el-Assad, le président de la Syrie) bombarde les civils."

"Forcé d'aller au combat"

Quel rôle exact a-t-il joué sur place ? Impossible de le vérifier. Il affirme ne pas avoir de sang sur les mains alors que certains auraient été forcé de se battre. "Il y avait une police militaire qui mettait en prison et envoyait au front par la force. Tu es forcé d'aller au combat", assure-t-il.

Hamza Ahmed veut maintenant quitter la Syrie, avec sa femme et ses deux enfants. Sa ligne de défense est donc établie. Il fait tout ce qu’il peut pour prendre ses distances avec le groupe terroriste état islamique envers lequel il éprouve "de la haine". Et d'ajouter : "J'ai une haine contre moi-même, comment j'ai pu être bête (pour être) dans les rangs de Daech ?"

Une quinzaine de djihadistes Belges seraient actuellement en prison en Syrie. Leur famille se trouvent dans des camps de réfugiés.