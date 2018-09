Partager les églises avec les autres cultes? Gabriel Ringlet y est favorable, quid des autres?

L'homme de foi entend ainsi lancer des ponts entre les célébrants de différents courants philosophiques et religieux et préserver le patrimoine religieux en Belgique.

Partager une église avec d'autres cultes, voire avec le mouvement laïque pour qu'il puisse y tenir ses cérémonies, fêtes de la jeunesse, mariages ou funérailles, etc. C'est l'idée que lance Gabriel Ringlet, prêtre et ancien recteur de l'UCL, dans "Éloge de la célébration", un livre qu'il vient de publier.

"Entre guillemets, cela peut paraître sympathique. On sait que Gabriel Ringlet est à contre-courant de sa hiérarchie. Donc on peut se demander si ce n'est pas un peu une provocation de sa part. Sinon, au-delà de ça, cela ne nous apparaît pas très adapté puisque le centre d'action laïque revendique des lieux neutres. Là où il y a des Maisons de la Laïcité, la proposition est nulle et non avenue. Là où il n'y en a pas, au-delà de l'aspect peut-être un peu pittoresque, cela ne nous convainc pas vraiment. C'est vrai que certaines églises sont belles, mais cela ne va pas convaincre la majorité des laïcs de se trouver dans un lieu qui est beau mais pas du tout adapté", réagit Vincent Dufoing coordinateur du centre Picardie Laïque.

L'Église pas prête à partager les lieux avec d'autres cultes. - © Th. Vangulick - RTBF

Trop de symboles dans un lieu trop marqué et trop habité par l'esprit catholique, la hiérarchie de l'Église avance les mêmes raisons pour écarter la proposition de Gabriel Ringlet : "Je vous avoue que cela me laisse tout à fait perplexe. En tout cas, je pense que la question de partager les lieux de culte pour d'autres activités, nous sommes tout à fait ouverts à cette démarche-là. Il y a beaucoup d’églises qui accueillent des manifestations culturelles (expositions, concerts, etc.) et c'est très bien. Par contre, la question de partager les lieux de culte avec d'autres options philosophiques me semblent quand même très difficiles", affirme Olivier Frôlisch, vicaire général de l’Évêché de Tournai.